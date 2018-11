Ook buitenaardse wezens konden Emanuel niet redden

Kaf & Koren André Kuipers: Ik raak altijd ontroerd door de schoonheid van landschap­pen

9:11 Wekelijks worden we bedolven onder de nieuwe films, boeken, muziek, festivals, dvd’s en games. Tijd om het kaf van het koren te scheiden. Met deze week: astronaut André Kuipers (60) die overmorgen, zaterdag 3 november, in de Amsterdamse Ziggo Dome tijdens drie SpaceXperience Into the Future LIVE events (11.30uur, 15.45uur en 20.00uur) bezoekers meeneemt op ruimteavontuur.