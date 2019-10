Ook buitenlandse aandacht voor nieuws over gezin dat jarenlang in Drentse schuilkelder verbleef

Gezin zat al negen jaar in Drentse schuilkel­der

17:27 Het gezin dat gisteravond werd aangetroffen in een schuilkelder in een boerderij in Drenthe woonde daar al negen jaar. Een aantal van de zes aangetroffen kinderen stond bovendien niet ingeschreven bij de burgerlijke stand. Burgemeester Roger de Groot van gemeente De Wolden heeft in een persconferentie gezegd dat er met alle scenario's rekening wordt gehouden.