Ook CNV Onderwijs roept op tot tweedaagse lerarenstaking

BV de Liefde Seline trouwde na tien jaar ‘latten’ met haar Spaanse vakantie­lief­de

15:02 In de rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Seline (29) leerde Carlos (38) kennen in Spanje. Na een langeafstandsrelatie van tien jaar trouwden ze. Een zakelijke keuze die nu veel meer betekent.