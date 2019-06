Ook dode in Twente door 112-storing, hulpdiensten kwamen te laat

Door de landelijke 112-storing zijn de hulpdiensten in Twente maandag te laat aangekomen voor een reanimatie. Dat meldt de Veiligheidsregio Twente. Het is het tweede dodelijke incident waarbij hulpdiensten te laat arriveerden tijdens de storing.

„Het is omstanders tijdens de storing niet gelukt om de hulpdiensten snel te bereiken. Omdat de melding daardoor later binnenkwam, zijn de hulpdiensten ook later gearriveerd dan normaal", zegt woordvoerster Wendy Franke van de Veiligheidsregio. Hoe lang het precies geduurd heeft voor de ambulance arriveerde weet Franke niet, maar wel dat het langer duurde dan de voorgeschreven richtlijnen. „Maar we weten natuurlijk niet of de reanimatie zou zijn geslaagd als er wel op tijd hulp zou zijn geweest.”

Het slachtoffer is volgens Franke in eerste instantie door omstanders gereanimeerd. Daarna hebben de hulpdiensten de reanimatie overgenomen en het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht, maar deze hulp kwam dus te laat. ‘Op verzoek van de nabestaanden’ zegt de politie niets over de identiteit van het slachtoffer. Ook wordt er niet gezegd waar en onder welke omstandigheden de persoon in nood is geraakt.

Door een grote storing bij KPN was het noodnummer en het nummer van de landelijke politie maandag urenlang onbereikbaar. Hoewel er drie reservesystemen zijn in het geval van een storing, deden die het allemaal niet.

Tweede slachtoffer