Ook in de noodopvang worden vrouwen nog lastiggevallen

Dat hij een zielig mannetje is, wisten we al toen Lil Kleine zijn verloofde met een fles zou hebben gemept in een hotel op Ibiza. Maar zieligheid kent geen grenzen, blijkt wel nu alles erop wijst dat Kleine de moeder van zijn kind een auto uit heeft gesleurd om vervolgens haar hoofd tussen de deur te klemmen. De meest overschatte rapper van ons land verdient dan ook maar één ding: de rest van zijn leven uitgekotst en geboycot worden door alles en iedereen.



In plaats van over hém wil ik het dan ook liever over de slachtoffers van huiselijk geweld hebben. Want alleen al in ons land registreert de politie jaarlijks 84.000 incidenten. Dat is dus elke zes minuten een schrijnend verhaal. Lang niet alle slachtoffers hebben een sociaal vangnet. Liefst 12.000 vrouwen per jaar vluchten naar een blijf-van-mijn-lijfhuis.