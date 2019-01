Ook in Enschede arrestatie na dodelijke vuurwerkexplosie

Over de identiteit van de verdachte is nog niets bekend. De politie onderzoekt de toedracht van de explosie, die nieuwjaarsnacht kort na twaalven plaatsvond in de Gertstraat in Enschede. Over hoe het heeft kunnen gebeuren, is nog veel onduidelijk. ,,Van wie was de aanhanger en het vuurwerk; was dat illegaal of niet, dat zijn allemaal vragen waarop ook ik nog geen antwoord heb”, zei burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede gisteren al.

Maar dat er te zwaar vuurwerk in het spel was, daarover is iedereen in de buurt het wel eens. Bij meerdere woningen in de straat sprongen de ruiten als gevolg van de knal, die wordt omschreven als ‘gigantisch’. „Dit krijg je niet voor elkaar met normaal vuurwerk”, zei een buurman eerder.

Balken

De vuurwerkbom knalde uit elkaar op een aanhanger met hout. Planken en balken vlogen in het rond en raakten Kempers, vader van twee kinderen.

In de buurt gaat het verhaal dat er een vuurkorf op de aanhanger is gegooid. Politiewoordvoerder Jan Thijs van Hemmen zegt dat verhaal te kennen. „Maar er zijn meerdere verhalen tot ons gekomen en we onderzoeken we er echt is gebeurd. Speculeren werkt ons daar alleen maar bij tegen.”

Onderzoek

De politie is nog bezig met het onderzoek naar de vuurwerkexplosie. Zo wordt er onder andere technisch sporenonderzoek verricht op de geëxplodeerde aanhanger. Ook bekijkt de politie beeldmateriaal dat op social media is verschenen en wordt er een buurtonderzoek gehouden.



De politie zegt vooral te willen weten wat er precies op de aanhanger heeft gestaan, wie het daar op heeft gelegd en hoe de explosie kon ontstaan.

Morra

Ook in Friesland kwam tijdens oudejaarsavond een persoon om het leven. Dat gebeurde bij het afsteken van vuurwerk. Het gaat om Nutte Cuperus (41) uit Morra. Hij laat een vrouw en twee kinderen na. Een man en een jongen uit dezelfde plaats werden gistermiddag aangehouden. Vandaag volgde de aanhouding van een man uit Anjum. Hij zou het vuurwerk vermoedelijk hebben geleverd.