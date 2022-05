Ook in hoger beroep jarenlange celstraffen voor No Surrender-leiders

Voormalig No Surrender-kopstukken Henk Kuipers, Klaas Otto en Rico R. zijn ook in hoger beroep veroordeeld tot jarenlange celstraffen wegens het leiden van een criminele organisatie. Opnieuw is de zwaarste straf voor Kuipers: 8,5 jaar.

De rechtbank in Groningen legde in 2020 Kuipers tien jaar cel op. Het gerechtshof in Leeuwarden houdt met haar uitspraak rekening met de in 2021 veranderde wetgeving over voorwaardelijke invrijheidstelling. Veroordeelden komen niet langer automatisch na twee derde van hun straf vrij, maar pas op zijn vroegst twee jaar voor het einde van hun detentie. Met de straf van het hof zal Kuipers net zo lang moeten zitten als bij het vonnis van de rechtbank. Het Openbaar Ministerie eiste in hoger beroep twaalf jaar cel.

Het hof legt Otto (54) drie jaar cel op. De rechtbank veroordeelde hem tot 2,5 jaar. Volgens het hof doet die lengte onvoldoende recht aan de centrale rol van Otto als oprichter en ‘generaal’. Hij was tot zijn vertrek in 2016 het boegbeeld, aldus het hof. R. (45) moet ook drie jaar de cel in. Hij was net als Kuipers een ‘captain’.

Bad standings

No Surrender werd in 2013 in het leven geroepen door Otto. Volgens het hof behoorden intimidatie, ernstig geweld en handel in verboden middelen tot de dagelijkse gang van zaken. Kuipers, Otto en R. waren in de ogen van de rechters bepalend voor het jarenlang in stand houden van een ondermijnende organisatie, die reeds verboden is verklaard. Zij baseren zich onder meer op getuigenverklaringen en afgeluisterde gesprekken in het clubhuis in Emmen.

Het hof veroordeelt Kuipers ook voor meerdere mishandelingen, diefstal met geweld, valsheid in geschrifte en afpersingen, of pogingen daartoe. Zo was hij betrokken bij ‘bad standings’, een oneervol ontslag uit een motorclub die gepaard gaat met geweld en boetes. Volgens het hof handelde Kuipers ‘grenzeloos en gewetenloos’ en ‘waande hij zich onaantastbaar’.

Ondernemer Fred W. (64) is veroordeeld tot een celstraf van 22 maanden, waarvan vijftien maanden voorwaardelijk, voor het samen met Kuipers afpersen van zakenrelaties, en pogingen daartoe. Een voormalige beveiliger van Kuipers bij No Surrender, Ayhan B. (54), is door het hof veroordeeld tot een celstraf van dertig maanden, waarvan twintig maanden voorwaardelijk.