Ook in zaak Rico de Chileen botsen het OM en advocatuur

Ook in de strafzaak tegen Richard R., beter bekend als Rico de Chileen, is het tot een pittige aanvaring gekomen tussen Openbaar Ministerie en de advocatuur. De advocaat van R. zou dossierstukken hebben gelekt.

Volgens de betrokken advocaat, Leon van Kleef, is er sprake van ‘een gecoördineerde oorlogsverklaring en karaktermoord door het OM, gericht op bepaalde advocaten en een bepaald kantoor’. te weten het kantoor van Van Kleef.

Dinsdag betoogde het OM in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol, in een tussentijdse zitting tegen R., dat Van Kleef stukken over een infiltratietraject heeft gegeven aan een getuige die hij in het onderzoek wilde horen. Daarmee heeft hij geprobeerd de getuige te beïnvloeden, vindt justitie. Volgens de raadsman heeft hij niets misdaan en heeft hij de stukken aan de raadsvrouw van de betrokken getuige gegeven, op haar verzoek. Hij had geen goed woord over voor de opstelling van het OM, dat zich naar zijn smaak gedraagt als ‘aanklager, rechter en beul’ als het gaat om advocaten en hun gangen in zaken van zware georganiseerde misdaad.

Marengo

Vorige week liep de spanning in het liquidatieproces Marengo om soortgelijke redenen hoog op. Ook in dat proces heeft het OM uitvoerig uiteengezet dat een aantal advocaten de verdenking op zich heeft geladen stukken te lekken en als ‘loopjongen’ te fungeren voor hun clientèle. In Marengo is Ridouan Taghi de hoofdverdachte. Justitie ziet Taghi als een belangrijke criminele partner van Rico de Chileen.

De advocaten hekelen dat het OM met tal van beschuldigingen op de proppen komt, maar daar verder niets mee doet. De publicitaire schade is volgens de advocaten niet gering. Als er daadwerkelijk gedragsregels zijn geschonden, moet het OM zich met een klacht tot de deken van de Orde van Advocaten wenden, betogen zij. Het is onduidelijk of er stappen in die richting zijn genomen. Op 27 augustus zal een aantal advocaten in Marengo nog uitgebreid reageren op de ‘aanval’ op de advocatuur in dat proces.

R. wordt verdacht van het leiden van een criminele organisatie, die zich bezighield met liquidaties, drugshandel en witwassen. Tot dusver heeft R. alleen iets willen verklaren over het witwassen, over moorden zwijgt hij. Hij werd in oktober 2017 in zijn geboorteland Chili opgepakt op verzoek van justitie in Amsterdam, en vervolgens aan Nederland uitgeleverd. Sindsdien zit hij in een cel in de extra beveiligde gevangenis (EBI) in Vught. Hij wordt door het OM gerekend tot het zwaarste segment criminelen van dit moment.

In juni zou de rechtbank de zaak inhoudelijk behandelen, maar dat werd op verzoek van R. en zijn advocaat uitgesteld, onder meer om getuigen te kunnen horen. Inmiddels staat het proces gepland voor maart volgend jaar. Op 14 oktober is er weer een tussentijdse zitting.