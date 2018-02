Ook kinderartsen doen aangifte tegen tabakindustrie

De vereniging sluit zich aan bij de aangifte die strafrechtadvocate Bénédicte Ficq deed in 2016, namens een aantal maatschappelijke organisaties en patiënten.



Kinderarts en NVK-woordvoerder Noor Rikkers noemt roken een van de heftigste verslavingen. ,,En de tabaksindustrie weet dat'', aldus Rikkers. ,,De tabaksindustrie richt zich met name op het verslaafd maken van jongeren. De sigaret is daarbij zo ontworpen dat hij snel verslavend is. De schuld van de verslaving ligt duidelijk bij de tabaksindustrie, niet bij de kinderen die willens en wetens verslaafd zijn gemaakt. Daarom vinden we dat we nu in moeten grijpen en sluiten we ons aan bij de lopende aangifte.''