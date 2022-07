Ook lichaam van 5-jarig meisje gevonden na kano-ongeluk Veluwemeer

Gisteren rond 15:00 wordt het noodnummer gebeld vanwege een persoon te water bij de Bremerbergdijk in Biddinghuizen. Door onbekende redenen is de kano met het Duitse gezin uit Wuppertal, dat vakantie vierde in Nederland, te water geraakt.

Zoekactie

Vlakbij eiland De Snip is de kano aangetroffen. Zowel De Ral als De Snip liggen midden in het meer. Het is nog onduidelijk waardoor het gezin in moeilijkheden kwam. Dat probeert de politie nu uit te zoeken.

Aangenomen wordt dat ze één kano hebben gehuurd en dat die door onbekende reden water heeft gemaakt, ‘bijvoorbeeld door een snellere boot die langs kwam varen’, of dat de kano is omgeslagen, zei woordvoerder Jan Hansen van de Kustwacht eerder.

Reddingsvesten

De gezinsleden droegen geen reddingsvesten. Dat bevestigt Hansen op basis van de melding in het systeem, waarin staat dat er geen reddingsvesten zijn aangetroffen bij het Duitse gezin. In ieder geval de moeder en de 7-jarige dochter hadden op het moment dat ze werden gevonden geen vesten om, voor zover bekend. De politie doet hier verder geen uitspraken over.

In een statement laat de burgemeester van Dronten weten enorm getroffen te zijn door de tragedie die zich heeft afgespeeld bij het ongeluk op het Veluwemeer. ‘Wat een mooie vakantiedag voor een Duits gezin op het water moest worden, is geëindigd in een enorm verdriet.’

Het Veluwemeer is uniek water. Of het ook gevaarlijk is, kan KNRM-woordvoerder Edwin Zegers niet zeggen. Aan weerszijde is het Veluwemeer ondiep en ongevaarlijk maar in het midden ligt een vaargeul met een stroming. ,,Als je van de ene naar de andere kant wil zwemmen, kan je in die geul terechtkomen. Dan is het de vraag of je sterk genoeg bent om uit die stroming te komen. Er bestaat dan het risico dat je aan het eind van je krachten komt en wordt meegesleurd door het water.’’

Waar de kano is omgeslagen, is nog onbekend. De slachtoffers zijn volgens Zegers op een klein gebied gevonden. ,,Daarmee kunnen we hopelijk ook de plek van omslaan vaststellen.’’

Het feit dat een kano-ongeluk in Nederland nooit zo dramatisch afloopt als gisteren op het Veluwemeer, zegt volgens Zegers genoeg. Kanoën is geen onveilige sport, aldus de zegsman. Wel vindt hij dat je altijd je ‘boerenverstand’ moet gebruiken als je het water op gaat.

,,Je moet je ervan bewust zijn dat een kano een wiebelig apparaat is. Omslaan is een serieuze optie. Meestal is het een leuke gebeurtenis. Iedereen lacht, heeft een nat pak en klimt weer in de kano. Maar, je moet jezelf altijd de vraag stellen: als ik omsla, ben ik dan verzekerd van mijn eigen veiligheid?’’