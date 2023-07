Ook Nederland kan er wat van: de poema op de Veluwe en andere komkommerdieren

De melding van een loslopende leeuwin hield de afgelopen dagen heel Berlijn en de rest van Duitsland in de ban. Uiteindelijk bleek het paniek om niks . Maar: in Nederland kunnen we er ook wat van. Wie herinnert zich de poema op de Veluwe nog?

Komkommerdieren worden ze wel genoemd. Dieren die in de traditioneel nieuwsluwe zomerperiode - komkommertijd dus - een heel land in hun greep kunnen houden. De afgelopen dagen hadden we er weer een te pakken: de leeuwin in Berlijn die toch geen leeuwin bleek te zijn, maar hoogstwaarschijnlijk een wild zwijn.

Het kenmerk van een komkommerdier: hij of zij komt in een land normaal gesproken niet in het wild voor, kan voor mensen gevaarlijk zijn of, een andere optie, vertoont bijzonder en onverwacht gedrag. De uitkomst van het liedje is vaak dat het dier dat een dorp, stad of regio in de ban houdt, niet gevonden wordt.

Ook Nederland heeft een verleden met leeuwen die geen leeuw bleken te zijn. In 1996 werd er een gezien door wandelaars in het Panbos in Zeist. Dat bleek later een grote hond te zijn. In de duinen bij Egmond dacht een gezin in de zomer van 2000 een leeuwin te zien lopen. Met een helikopter werd gezocht naar het dier, maar tevergeefs. Uiteindelijk bleek ook dit vals alarm: het bleek een geïmporteerde ram, die ongeveer net zo groot was als een leeuw.

Vijf dieren hielden in het verleden ons land in het bijzonder bezig.

1999: De lanspuntslang in Enkhuizen

Volledig scherm De lanspuntslang. © ANP

Enkhuizen stond in augustus 1999 op stelten door de vermeende ontsnapping van een lanspuntslang. Tenminste, die melding deed een man die het dier in zijn garage verzorgde. Het stadje aan het IJsselmeer was in rep en roer, want de lanspuntslang is gevaarlijk. Het beest valt aan zodra sprake is van oogcontact en een beet is dodelijk, zo werd gesteld.

Er reed een geluidswagen rond om inwoners te informeren, vanuit Artis kwam serum over voor het geval mensen een beet zouden oplopen. Intussen startten de politie, brandweer en vrijwilligers een massale zoektocht. Een slangenspecialist uit Delft werd met spoed per legerhelikopter naar Enkhuizen overgevlogen om het beest met speciale slangenhaken te vangen.

Ondanks alle inspanningen werd de lanspuntslang nooit gevonden. In Enkhuizen ontstond het vermoeden dat het verhaal uit de duim gezogen was. Maar de man die melding maakte van de vermissing, bleef stug volhouden dat de slang écht ontsnapt was.

2005: De poema op de Veluwe

Volledig scherm De 'poema' die in 2005 werd gesignaleerd op de Veluwe. © ANP

Eind juni 2005 had Nederland het nergens anders over: er liep een poema rond op de Veluwe. Het beest werd al snel Winnie de Poohma gedoopt. Verschillende malen signaleerden natuurliefhebbers en toeristen het voor mensen gevaarlijke roofdier. Maar ondanks verwoede pogingen van onder meer de marechaussee, jachtopzieners en stichting Pantera lukte het niet het dier te pakken te krijgen.

Uiteindelijk ging de hype liggen. De poema werd niet meer gesignaleerd. Tot een Arnhemse natuurfotograaf in september 2005 in Beekbergen een foto maakte van een grote, verwilderde kat die wel heel veel weg had van Winnie. Snel was iedereen het erover eens: deze kruising tuussen een huiskat en een Europese boskat, anderhalf keer groter dan een normale kat, dat moest Winnie zijn.

Een aandenken aan Winnie de Poohma is nog te vinden in de Apeldoornse nieuwbouwwijk Zuidbroek. Daar staat een kunstwerk van 12 meter hoog en 9 meter lang, met de naam Kooi-met-geen-poema-er-in, plaatselijk beter bekend als De Poema.

2013: De wolf van Luttelgeest

Volledig scherm De wolf die langs de weg in Luttelgeest werd gevonden. © Wolveninnederland.nl

In de zomer van 2013 was het een dood dier dat het land bezighield. In Luttelgeest (Flevoland) werd langs de weg een wolf gevonden. Nederland was in rep en roer. Zou er dan echt voor het eerst in anderhalve eeuw weer een wolf door ons land hebben gelopen? Onderzoekers van onderzoekscentrum Naturalis stortten zich op de zaak en stelden vast dat het daadwerkelijk om een wolf ging, en niet om een wolfshond, een kruising tussen een wolf en een hond.

De volgende vraag: hoe kwam het dier in Luttelgeest terecht? Aanvankelijk werd gedacht dat het dier er vanuit Duitsland zelfstandig naartoe was gewandeld, en was aangereden. Maar bij nader onderzoek werden kogelresten in het lichaam aangetroffen. Het vermoeden: de wolf werd ergens in Oost-Europa doodgeschoten, en vervolgens meegenomen naar Nederland en daar langs de weg gelegd.

,,Schandalig”, stelde de voorzitter van Wolven in Nederland. Maar, zei hij met voorspellende blik: ,,Komen de wolven dit jaar niet, dan volgend jaar wel.”

2014: De pietermannen van Zandvoort

Volledig scherm Deze vis werd in 2014 omgedoopt tot de schrik van Zandvoort.

De ‘Schrik van Zandvoort’ schreef De Telegraaf begin augustus 2014 op de voorpagina. Ging het om een ontsnapte crimineel, of een uit koers geraakte haai? Nee, de schrik van Zandvoort, dat was de pieterman. Een stekelig visje van zo’n 10 centimeter dat zich ingraaft in het zand en dat steekt als er een mensenvoet op gaat staan.

In de zomer van 2014 werden twaalf strandgangers in Zandvoort slachtoffer van pietermannen. Ook elders in Nederland, zoals in Vlissingen en op de Wadden, sloeg het ‘geniepige ettertje’ opvallend vaak toe. Dodelijk zijn de steken van het visje bepaald niet. Het gespoten gif doet een paar uurtjes pijn, maar dat gaat allemaal vanzelf weer over. De pietermannenhype ging dan ook snel weer liggen.

2015: De terror-oehoe van Purmerend

Volledig scherm De terror-oehoe in Purmerend kan geen slachtoffers meer maken. © anp

Dit was bepaald geen broodjeaapverhaal en het dier was ook buiten de zomer actief. De terror-oehoe teisterde in 2015 inwoners van Purmerend en omgeving. De uil viel voorbijgangers aan. Inwoners van Purmerend probeerden zich met paraplu’s tegen het beest te beschermen, maar toch verwondde de oehoe uiteindelijk vijftig mensen. Sommigen moesten met hun verwondingen zelfs naar het ziekenhuis. Ook hield het beest mensen ’s nachts wakker met zijn gegil.

Ook internationale media berichtten over de terror owl. Winkeliers in Purmerend verkochten ‘oehoe-cupcakes’ en ‘capoehoeccino’, om er toch maar het beste van te maken. Een valkenier ving de oehoe. Uiteindelijk belandde het dier via een vogelopvang in Andijk in de Amsterdamse dierentuin Artis. Daar leek ze tot rust te zijn gekomen. Toen Artis het vogelbestand inkromp, verhuisde de terror-oehoe naar Roemenië.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: