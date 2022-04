Ook OMT-voorzitter Van Dissel communiceerde via privémail

Het gebruik van privé-accounts door ambtenaren of bewindspersonen wordt sterk ontraden om twee redenen: het levert veiligheidsrisico’s op en de kans bestaat dat communicatie zich aan het zicht onttrekt. Zo worden de mails vaak niet vrijgegeven na een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) en krijgt ook de Tweede Kamer er niet per definitie inzage in.

Als directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team (OMT) speelde Van Dissel een cruciale rol in de coronacrisis. Mede daardoor is zijn communicatie belangrijk voor het reconstrueren van het beleid en de aankomende parlementaire enquête.

Expliciete waarschuwing

Een woordvoerder van het RIVM bevestigt aan de Volkskrant dat Van Dissel zijn privémail gebruikte. Op de verschillende plekken waar Van Dissel werkte, waren de RIVM-systemen volgens de woordvoerder ‘niet altijd even bruikbaar’. Zo kon het soms ‘lang duren om in te loggen’. Aan het begin van de coronacrisis werd intern bij het RIVM nog expliciet gewaarschuwd voor het gebruik van privémail, blijkt uit documenten die via een WOB-verzoek zijn vrijgegeven.

Begin deze maand werd bekend dat minister Hugo de Jonge tijdens de coronacrisis gebruikmaakte van zijn privémail. Hierdoor is mogelijk informatie over de omstreden mondkapjesdeal met Sywert van Lienden verloren gegaan. Naar aanleiding van die kritiek besloot van Dissel om voortaan alleen nog zijn werkmail te gebruiken.

Het RIVM laat weten dat Van Dissel via zijn privémail niet heeft gecommuniceerd met het privéaccount van Hugo de Jonge. De organisatie erkent dat ‘wellicht het beeld zou kunnen ontstaan’ dat de transparantie in het geding is, maar noemt het ‘onwaarschijnlijk’ dat er informatie verloren is gegaan. Van Dissel zou ‘in principe’ altijd het RIVM-secretariaat of andere RIVM-adressen hebben ge-cc’d, waardoor zijn mails beschikbaar blijven voor WOB-verzoeken en onderzoeken.

