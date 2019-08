Ook paardensport staat nu ter discussie na verstoring EK door dierenactivisten

Rechter blijft erbij: media niet welkom bij bezoek Brunssum­mer­hei­de zaak-Nic­ky

11:16 Het persverbod tijdens het bezoek van de rechtbank aan de Brunssummerheide morgen blijft overeind. Dat besloot de rechtbank van Den Haag vanochtend in een kort geding tussen de grote Nederlandse media-organisaties en de Staat. Wel liet hij doorschemeren dat een bescheiden aanwezigheid van journalisten best mogelijk was geweest.