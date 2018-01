Ook Sandd worstelt met kerstpost en schakelt noodgedwongen concurrent in

Op een intern forum deelde een medewerker van PostNL het bericht dat Sandd om hulp heeft gevraagd bij PostNL. ,,Sandd heeft problemen gehad met de kerstpost. Zij hebben nu de post die zij niet konden bezorgen bij ons aangeboden. Dit betekent dat jij post van Sandd in je tas aan kunt treffen", valt te lezen in het bericht.



De betreffende post wordt met behulp van een sticker omgezet naar PostNL. ,,Over de postzegel van Sandd komt een sticker met 'port betaald PostNL'. We bezorgen deze post met dezelfde zorg als alle andere post", gaat het bericht verder. Sandd heeft PostNL betaald voor de extra hulp. Mogelijk gaat het bij een deel van de gestickerde post ook om poststukken die door mensen in de verkeerde bus zijn gestopt. Enveloppen met een zegel van Sandd moesten namelijk in een speciale brievenbus.