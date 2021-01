Ook vader van jongens nu verdacht van ombrengen en verstoppen van Lotte (14)

Het OM heeft dat vandaag bekendgemaakt. Zijn zoons van 15 en 17 jaar werden al eerder aangemerkt als verdachten van een ernstig misdrijf tegen het meisje. Hun vader leek toen nog een ondergeschikte rol te spelen.

Alle drie de verdachten blijven in de cel, nog zeker 30 dagen.

De raadkamer van de rechtbank in Almelo oordeelde vanmiddag ‘dat er voldoende redenen zijn om de verdachten langer vast te houden’. „De vader en zoons worden verdacht van een ernstig feit en er is sprake van een geschokte rechtsorde. Ook is het onderzoek door de politie en het OM nog in volle gang”, aldus de rechtbank in een verklaring.

Lotte kwam door een misdrijf om het leven. Haar lichaam werd zondag 10 januari aan de rand van Almelo gevonden. De politie heeft nog niet gezegd wat de drie precies zouden hebben gedaan. Een doodsoorzaak is niet bekend gemaakt. Ze worden in elk geval verdacht van moord, danwel doodslag op het meisje. Het is onbekend in hoeverre de verdachten Lotte kenden.

Nieuwe getuigen

Vorige week hebben zich nieuwe getuigen gemeld bij de politie, naar aanleiding van een herhaalde oproep. Of hun informatie een nieuw licht op de zaak heeft gegeven daarover doet de politie geen mededelingen. De politie zocht vorige week ook naar reizigers uit een trein en roeiers die vlak langs de plaats van het misdrijf zijn gekomen, in de cruciale uren rond de dood van Lotte.

Ook werd een bestuurder van een Mercedes gezocht. Die bestuurder en twee roeiers hebben zich gemeld, net als een een spoorwegmedewerker die op 10 januari tussen 14.30 en 17.15 uur daar aanwezig was. ht rechercheteam beschikt inmiddels ook over bruikbare videobeelden, die afkomstig zijn van beveiligingscamera’s in de buurt.

Geen contact met buitenwereld

De verdachten zitten nog steeds in in ‘beperking’. Dat betekent dat ze geen contact mogen hebben met de buitenwereld, met uitzondering van hun advocaten. Die willen om die reden op dit moment ook geen enkel commentaar op de zaak geven.

Het misdrijf heeft voor veel geschokte reacties in de stad gezorgd. Zeker op de school van heet slachtoffer, het Zone.college in Almelo. In de school is een herdenkingsbijeenkomst voor Lotte geweest. Ook is er in de school een speciale herdenkingshoek ingericht, waar leerlingen bloemen, knuffels en berichten achter hebben gelaten voor Lotte en haar familie. De burgemeester van Almelo heeft de nabestaanden alle hulp beloofd, indien ze die nodig hebben.

Het meisje is inmiddels in beslotenheid gecremeerd.

