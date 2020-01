Ook vanochtend nog code geel door dichte mist, vliegverkeer Eindhoven Airport ontregeld

UPDATE Vader en zoontje (4) omgekomen bij liftbrand in Arnhems flatgebouw

8:59 Een vader en zijn zoontje van vier zijn vannacht omgekomen bij een brand in een flatgebouw aan het Gelderseplein in Arnhem. Zij zaten samen met de moeder en het zusje van het jongetje vast in de lift van het flatgebouw, doordat de stroom uitviel in het gebouw. Door de rookontwikkeling in de liftschacht zijn ze in ademnood gekomen. Het viertal kon bevrijd worden, maar de man en het jongetje (4) overleden enkele uren later.