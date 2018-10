Ook verdachten dodelijk drama Hoogeveen zijn Chinees

De twee Hagenaars worden ook verdacht van verboden wapenbezit, meldt RTV Drenthe. Het Openbaar ministerie Noord-Nederland noemt de verdenking van een overval voorbarig. ,,Om de verdachten te kunnen aanhouden, is een eerste verdenking geformuleerd. Dit op basis van de bevindingen van de politie. Verder onderzoek moet uitwijzen of die verdenking stand houdt", zegt woordvoerder Melanie Kompier.

Vrijgelaten

Ze wil niet bevestigen dat de twee verdachten van Chinese afkomst zijn maar ontkent het ook niet. Een van de mannen, een 31-jarige Hagenaar, verkeert alweer op vrije voeten. Hij werd aangehouden omdat hij zich opvallend ophield in de buurt van de plaats delict. ,,Zijn voorlopige hechtenis is opgeheven maar hij blijft verdacht", licht Kompier toe.

De verdachte die nog vastzit, hoort morgen of zijn voorarrest wordt verlengd of niet. Hij ligt gewond in een penitentiair ziekenhuis in Den Haag. De Hagenaar zat waarschijnlijk achter het stuur van de grijze BMW die donderdag omstreeks 22 uur met hoge snelheid op een betonnen rand knalde achter Chinees-Indisch restaurant Lotus in Hoogeveen.