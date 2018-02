Ook verslavingszorg stapt naar rechter: 'Sigaret is crimineel'

Met de aangifte van het netwerk Verslavingskunde Nederland probeert ook de verslavingszorg justitie zover te krijgen een strafzaak te beginnen tegen de vier grote tabaksproducenten van Nederland. ,,Het is zó moeilijk iemand in de spreekkamer van zijn rookverslaving af te krijgen,’’ zegt verslavingsarts en woordvoerder Robert van de Graaf. ,,We zijn er klaar mee. Het criminele product sigaret en alle ‘dealers’ moeten worden aangepakt. Dit product is zó schadelijk. Onvoorstelbaar dat het gewoon bij de supermarkt ligt.’’



Onder het verslavingszorgnetwerk vallen vrijwel alle verslavingsartsen in Nederland plus tal van instellingen, van de Jellinekkliniek tot en met het Leger des Heils. Ook verslavingspatiëntenorganisaties horen erbij. Binnen de verslavingszorg werd al een jaar lang nagedacht over aangifte. Praktische redenen vertraagden dat proces. ,,En de aangifte van Antoni van Leeuwenhoek hielp ook,’’ zegt Van de Graaf. ,,We willen nu doorpakken. Er moet nu een heel netwerk in Nederland ontstaan dat aangifte doet.’’