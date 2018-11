Ook vierde brand bij boer Gert is aangestoken

Bij boer Gert Snitselaar in Werkhoven die de afgelopen tijd geteisterd wordt door schuurbranden, is afgelopen nacht opnieuw brand geweest. Het ging om een kleine brand in een schuur, meldt de politie. Na onderzoek gaat de politie ook deze keer uit van brandstichting.

De brandweer kreeg de kleine brand van afgelopen nacht snel onder controle. Niemand raakte gewond. De eigenaar heeft particuliere bewaking ingeschakeld en ook de politie houdt extra toezicht in de omgeving. De recherche is nog bezig met het onderzoek en houdt in dit stadium nog alle scenario’s open. Over wat die scenario’s zijn wil de politie nog niets zeggen.

De getroffen boer, Gert Snitselaar zei eerder dat hij denkt dat de brandstichtingen te maken hebben met zijn seksuele geaardheid of een zakelijk geschil. In Werkhoven wordt gegist naar het mysterie van de Hollendewagenweg. Op het schoolplein, bij de bakker, bijna overal is de reeks branden net buiten het dorp het gesprek van de dag. Zonder uitzondering zijn ze van mening dat iemand het op agrarisch ondernemer Gert Snitselaar gemunt moet hebben.

Pyromaan

Bij de Pastoor Delteykschool zijn vrijwel alle ouders al op de hoogte. Velen hebben de brandweer vannacht gehoord. ,,Dan denk je meteen: het zal toch niet weer...”, aldus een moeder die zojuist haar kinderen heeft afgeleverd. Bij een vader roept de reeks branden herinneringen op aan een jaar of vijftien geleden, zegt hij. ,,Toen was er sprake van een pyromaan in het dorp. Dat hield ons veel meer bezig. Nu lijkt het vooral gericht op één persoon. Hoe vervelend ook voor hem, het scheelt wel in de onrust. We slapen er niet minder om”.

Zondag was bij de boerderij aan de Hollendewagenweg ook al een schuurbrand. Toen kwamen zo’n vijftig koeien om het leven. Eind oktober waren op dezelfde locatie ook al twee branden.

Deze keer bleef het vuur beperkt tot een klein brandje in de garage naast de woning. In tegenstelling tot de eerder uitgebrande loodsen en stallen, bleef dit bijgebouw uiterlijk intact. Op de omringende bestrating liggen spullen die kennelijk in allerijl naar buiten zijn gebracht.