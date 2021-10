Ook zorg voor ongevaccineerden? ‘Ongehoord als we consequenties maar moeten aanvaarden’

'Limburgse accountant aangehou­den voor betrokken­heid bij megacoke­vangst Antwerpen’

20 oktober Bij invallen en doorzoekingen in dertien panden op verschillende plaatsen in het land zijn vandaag drie mensen opgepakt. De actie is gelinkt aan de grootste cocaïnevondst ooit in de haven van Antwerpen. In het Limburgse Beek is volgens de regionale zender L1 een 37-jarige accountant aangehouden voor betrokkenheid bij de zaak.