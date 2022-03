Oorlog in Oekraïne maakt ons gespannen en somber: helft is bang voor een kernoorlog

Koninklijk bezoek zorgt voor warm gevoel bij Oekraïners in noodopvang: ‘Kinderen, drinken jullie wel genoeg melk?’

Een luisterend oor, bemoedigend woordje en vriendelijke glimlach. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima toonden zich vanmiddag tijdens een bezoek aan de noodopvang in Harskamp oprecht geïnteresseerd in de persoonlijke verhalen van vluchtelingen uit Oekraïne. Het bezorgde de tijdelijke bewoners een warm gevoel. ,,Bedankt dat we hier zo welkom zijn.”

10 maart