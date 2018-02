Oorlogsheld Marco Kroon doodde vijand die hem mishandelde

Omdat de buitenwereld zich bleef afvragen waarom hij niet eerder met dit verhaal naar zijn werkgever is gestapt, komt Kroon nu met meer openheid van zaken. Maar ook nu vertelt Kroon niet alles, blijkt uit de verklaring. Zo blijft onduidelijk welke operatie hij precies deed en wat zijn rol daarin was. Ook geeft hij geen details over de man die hij doodde. Alleen dat de man ‘hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk was voor de verwoesting van vele levens.’



Dat Kroon nog niet alles prijst geeft, heeft alles te maken met de aard van de missie. Die was in opdracht van de militaire geheime dienst MIVD en is nog altijd geheim. Het openbaren van staatsgeheimen is strafbaar.



Kroon was in 2005, 2006 en 2007 meerdere keren in Afghanistan met het Korps Commandotroepen. Hij was pelotonscommandant en werd voor zijn dapperheid in 2009 geëerd met de allerhoogste militaire onderscheiding; de Militaire Willems-Orde. Hij kreeg de onderscheiding onder meer voor zijn heldhaftige optreden toen hij zich met zijn peloton uit een hinderlaag wist te vechten. Ook heeft hij een keer het gevecht van een coalitiegenoot overgenomen zodat zij een gewonde konden afvoeren en dirigeerde hij tijdens een andere operatie eigenhandig de jachtvliegtuigen naar een plek waar het stikte van de Talibanstrijders.