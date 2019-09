Oorlogsmusea zijn big business geworden: de belangstelling voor het Duitse perspectief neemt toe

Opgepakte YouTuber Ties laat van zich horen: ‘ineens was mijn pasfoto op de Amerikaan­se tv’

14:22 YouTuber Ties Granzier (20), die afgelopen dinsdag in Amerika werd opgepakt omdat hij het militaire terrein Area 51 op wilde, is compleet overrompeld door zijn arrestatie. Dat vertelt hij zuchtend in een nieuwe video op zijn YouTube-kanaal. Ondanks alles heeft hij vertrouwen in een goede afloop. ‘Het is niet te beschrijven wat er gebeurd is. Ik kan het niet in woorden omschrijven.’