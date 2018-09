Oorzaak van grote stroomstoring op Schiphol bekend

Eindbedrag: 263.965 euro voor slachtof­fers spoordrama Oss

12:13 De doneeractie voor de slachtoffers van het spoordrama in Oss is gesloten. In één week tijd werd precies 263.965,00 euro opgehaald via de site dondeeractie.nl. Meer dan 16.000 mensen schonken een geldbedrag.