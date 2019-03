Oostenrijkse kat lift honderden kilometers mee naar Nederland

Volgens het ambulancepersoneel is de kat in de Oostenrijkse plaats St. Georgen in de buurt van Salzburg in de laadruimte van de truck gesprongen. ,,We weten zeker dat hij uit deze buurt komt, omdat de vrachtwagenchauffeur geen tussenstops heeft gemaakt", legt een medewerker van de dierenambulance uit. Pas toen de wagen in Aalsmeer werd gelost werd het dier opgemerkt.



Omdat het dier geen chip heeft vraagt de dierenambulance via Facebook om hulp om het dier weer in Oostenrijk te krijgen: ,,Wij hopen dat iemand connecties of informatie heeft hoe we deze kat kunnen aanmelden in Oostenrijk, waar gevonden dieren aangemeld kunnen worden.''



De dierenambulance zet alles op alles om hier dier zo snel mogelijk weer thuis te krijgen. ,,Er is al op meerdere manieren contact gelegd in Oostenrijk dus hopelijk komt er snel meer informatie.”



De kat verblijft nu in het asiel in afwachting van zijn baas.