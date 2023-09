Oostenwind zorgt voor smog in ons land: ‘Mensen met longklachten moeten zich niet te veel inspannen’

In Zuid- en Midden-Nederland is de kans op slechte luchtkwaliteit vandaag en dit weekend extra groot vanwege smog door ozon. Mensen die last hebben van hun longen zijn vaak gevoelig voor smog en kunnen hier dus meer last van hebben. Wat is smog eigenlijk en wat voor klachten kan je hiervan ervaren? We spraken verschillende experts en leggen het uit.

,,Smog door ozon betekent eigenlijk dat er een grote concentratie afvalstoffen in de lucht te vinden is, een soort uitstoot”, vertelt Wouter Bernebeek van Weerplaza. ,,We hebben te maken met een wind uit het (zuid)oosten. Die blaast lucht naar ons toe afkomstig uit het Duitse Ruhrgebied. Zeker als het zonnig weer is zoals nu met weinig wind neemt de luchtvervuiling toe.”

Het RIVM adviseert mensen met longklachten in Zuid- en Midden-Nederland de komende dagen binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. Dit advies geldt vooral in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is. ,,Ozon, maar ook allerlei andere rotzooi in de lucht heeft invloed op mensen met longziekten”, zegt Michael Rutgers, directeur van het Longfonds. ,,Iedere vorm van luchtvervuiling is schadelijk voor longen, maar zeker longen die al astma hebben of COPD.”

Volgens Rutgers kunnen mensen met astma door smog last krijgen van kortademigheid, benauwdheid, hoesten en tranende ogen. ,,En kinderen met ernstige astma zijn nu echt de klos met dit weer”, zegt Rutgers. ,,Die moeten zich zeker niet te veel inspannen nu.”

Het is niet zo dat mensen die verder geen longklachten hebben ineens astma krijgen door kortdurende smog. Rutgers: ,,Een paar dagen smog is niet zo'n probleem, maar als het heel lang duurt, bijvoorbeeld in landen zoals China, dan kan dat wel langdurige gezondheidsklachten opleveren.”

Weerman Bernebeek zegt dat de meeste smog zich op dit moment een paar honderd meter boven de grond bevindt. ,,Het is nu dus niet zo dat we niet meer naar buiten kunnen, dat valt wel mee.” Volgens de weerman waait er vanaf maandag weer een westen/zuidwesten wind waardoor de luchtkwaliteit beter wordt en is er ook kans op wat buien. Dat betekent dat ,,de restanten luchtvervuiling op de grond slaan. Dan wordt het uit de lucht gespoeld.”

Hooikoorts Sommige hooikoortspatiënten kunnen ook sneller last krijgen van hun longen door de kwaliteit van de lucht. ,,Zij hebben wel wat gevoeligere slijmvliezen”, zegt Rutgers. Maar ,,het pollenseizoen is nu voorbij”, zegt bioloog Arnold van Vliet van de Universiteit van Wageningen. ,,Dus het is lastig om momenteel een directe link te leggen tussen smog en hooikoorts.” Volgens Van Vliet is wel bekend dat de combinatie van hitte, graspollen en een hoge ozonconcentratie een zeer ongezonde mix is. ,,Deze drie factoren kunnen elk op zich effect hebben op hart- en vaatziekten en elkaar versterken als ze zich tegelijkertijd voordoen”, aldus Van Vliet. Mensen die toch hooikoortsklachten ervaren op dit moment zouden dat mogelijk kunnen wijten aan de ambrosiaplant. ,,De weersomstandigheden zijn op dit moment fantastisch voor de ambrosia”, vertelt Van Vliet. De plant gedijt namelijk bij droogte en hoge temperaturen en groeit door de langer durende nachten een stuk sneller. ,,Als je de ambrosiaplant nu dus in je tuin hebt staan kan je wel echt meer last hebben van de hoge pollenconcentratie.”

Check de luchtkwaliteit Wil je weten hoe gezond de lucht is in jouw omgeving? Het Longfonds heeft deze speciale website waar je dat per locatie kunt checken.