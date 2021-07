Op bezoek bij kerncentrale Borssele: ‘Op feestjes kan je het weer over kernenergie hebben’

POLL Borssele ideale locatie voor nieuwe kerncentra­le, maar voor 2035 staat die er niet

9 juli BORSSELE - Het duurt nog wel even voor er een nieuwe kerncentrale in Borssele zou kunnen gaan draaien: niet eerder dan in 2035. Het is wel de meest waarschijnlijke plek, omdat er in Zeeland draagvlak voor is en er genoeg koelwater in de buurt is.