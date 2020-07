Op bezoek in 'Boal', grensdorpje tussen Nederland en België

video ‘Op vakantie? Dat kan lelijk tegenval­len’

10:00 Gesloten zwembaden of attracties, geen animatieteam voor de kinderen, excursies die niet doorgaan of op allerlei plekken verplicht een mondkapje op. De zomervakantie kan voor veel mensen wel eens flink tegenvallen, voorspelt DAS. De juridisch dienstverlener voorspelt een hausse aan klachten over restricties op hun vakantiebestemming.