Op de miljoenensnelweg in de Rotterdamse haven is het doodstil: ‘Duurste skeelerbaan ter wereld’

Natuurfilmer Ruben Smit liep lyme op en verdroeg niets meer: ‘Bleek in mijn hersenen te zitten’

Struikgewas is zijn werkterrein. De succesvolle natuurfilmer Ruben Smit (50) – maker van Grutto! en het prijswinnende De nieuwe wildernis – liep er lyme op, in zijn hersenen zat het zelfs. Jarenlang leefde hij in de duisternis, nu kijkt hij anders naar de wereld. ‘Een braambosje, een verwelkte bloem, het heeft levenskracht,’ zo vertelt hij in ons weekendmagazine Mezza.

7 augustus