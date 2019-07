Op deze plekken kun je zondag gezellig de WK-finale kijken

Het mag toch: voor WK-finale wél Oran­je-fanzone in Lyon

12:44 Supporters van de Oranjevrouwen die naar Lyon komen voor de WK-finale tussen Nederland en de Verenigde Staten kunnen zondag voorafgaand aan de wedstrijd terecht in de Oranje Fanzone. De KNVB is verheugd dat de lokale autoriteiten na overleg met de Nederlandse ambassadeur in Parijs bereid zijn de fanzone te faciliteren.