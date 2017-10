Op jacht naar de wolf: waar verstopt hij zich?

Schaapherder Daphne van Zomeren (41) uit Elspeet heeft er heel even wakker van gelegen. In het holst van de nacht. Een wolf op de Veluwe? Haar Veluwe?



Dagelijks is ze met haar kudde op de hei te vinden, in het uitgestrekte gebied bij Elspeet. ,,Het is een gek idee. Een wolf. Maar het is natuurlijk ook heel bijzonder, een wolf in het gebied.'' Want ze houdt van de natuur, is een buitenmens. ,,En een wolf is natuurlijk speciaal. Maar het is een raar idee dat je 'm zomaar tegen zou kunnen komen.''



De Veluwe is 1.000 vierkante kilometer groot. Wie de wolf hoopt te zien: het is zoeken naar een speld in een hooiberg. Toch denkt Dieuwertje Penders van Natuurmonumenten dat het dit weekend drukker zal zijn dan anders op de Veluwe.