Op jacht naar monstervis in ‘propvol’ water in Enschede: ‘Soms gevecht van twee uur’

Leven van Amersfoort­se aan gruzelemen­ten na aanrijding: ‘Ik ben 19 maar leef door jouw toedoen als een 80-jarige’

20 augustus Met achten op haar cijferlijst en een lonkende studie rechten freewheelt vwo-scholiere Anne-Floor in de winter van 2018 richting eindexamens. Wat heeft ze zin in het studentenleven, en wie weet heeft ze er als getalenteerd hockeyster straks een topsportcarrière naast. Het leven lacht de jonge Amersfoortse toe, totdat in de vroege middag van 18 december het noodlot toeslaat in de vorm van een witte Volkswagen Golf.