Op N36 verongelukte Christiaan (34) was pas half jaar getrouwd: ‘Verwacht nog ieder moment dat hij thuiskomt’

Vroeger sliep Christiaan van Goor nog wel eens niet thuis, na een lange werkdag. Als de steigerbouwer de volgende morgen weer vroeg uit de veren moest, voor een klus in Friesland of Groningen, die uren rijden was van zijn woonplaats, was dat makkelijker.



Maar sinds hij samen is met Mayron, rijdt hij terug. Hoe ver het ook is. „Hij wilde altijd naast mij komen liggen”, vertelt ze.