Op pad met de nacht-boa, het nieuwe wapen van Rotterdam: ‘Wij zijn geen Playmobil-politie meer’

Deze mannen lijken op vakantie­gan­gers maar zij speuren vooral naar jouw rommel in het park

Rotterdam is klaar met de enorme hoeveelheid zwerfvuil in de parken. Dus lopen er deze zomer niet alleen herkenbare boa’s rond, maar ook controleurs in burger. Het AD liep met ze mee door het Kralingse Bos. Maar de recreant blijkt vooral loom, want heel druk hebben ze het niet in de hitte.

18 juni