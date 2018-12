Op stage bij de politie: ‘Gaan we vandaag ook etnisch profileren?’

De jaarwisseling Wopke Hoekstra: ‘Ik de kroonprins van het CDA? Kletskoek’

7:00 Wat maakte 2018 memorabel? Een serie verhalen waarin we terugblikken en vooruitkijken aan de hand van de grote en kleine gebeurtenissen. Zijn eerste jaar in de Trêveszaal zit er op voor minister van Financiën Wopke Hoekstra. Even tijd om weer wat leuks te doen met zijn gezin. Het afgelopen jaren leerde hij dat ‘politici niet te veel moeten beloven’.