Op sterfbed van moeder beloofde Kimberley haar dromen na te jagen, nu is ze stylist van de sterren

Vrouwen haken knuffelde­kens voor ziekenhuisbaby’s: ‘Hopelijk voelen ze de liefde die we erin leggen’

Ze hebben zich een slag in de rondte gehaakt voor de baby’s in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Het resultaat mag er zijn. Liefst 102 babydekentjes in alle soorten en kleuren hebben twaalf vrouwen uit het Hoeksche Waardse buurtschap Schenkeldijk in een half jaar vervaardigd.

3 juli