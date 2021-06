Op vieze boerderij gevonden Roemenen waren bang voor hun leider: 'Hij was intimiderend en gewelddadig’

De gemeente maakte donderdag direct een einde aan de situatie, die volgens de burgemeester zeer onveilig was. De eigenaar is opgedragen de arbeiders elders te huisvesten. Een woordvoerder van Inspectie SZW kan nog niet zeggen of er tegen hem wordt opgetreden. ,,Daarvoor is het nog te vroeg.”

De penibele situatie op de Limburgse boerderij maakte op burgemeester Strous veel indruk. ,,Ik heb zelden zoiets mensonterends meegemaakt”, zegt hij. ,,Vooral de onveilige situatie waarin we de mensen aantroffen, maakte uitstel van maatregelen voor mij onbespreekbaar”.

Kwetsbare indruk

Volgens Strous maakten sommige Roemeense arbeidsmigranten een kwetsbare, deels verwaarloosde indruk en leken ze bang te zijn voor hun leider. ,,Deze man droeg bij aan een hele nare, vervelende sfeer in het pand. Ook toen wij ter plaatse kwamen vertoonde hij intimiderend gedrag, zowel richting de ambtenaren als de arbeidsmigranten. Uit onderzoek kwamen signalen dat er ook sprake zou zijn geweest van geweld tegen de migranten, dat maakt het allemaal nog een stuk erger”, verzucht de burgervader.

De Roemenen verbleven in de bijgebouwen van de hoeve waar onder meer slaapvertrekken en een eetkamer waren. Ook aan de achterkant van het pand staan nog enkele mobiele woonunits. Verspreid over de slaapvertrekken staan bijna zeventig bedden en stapelbedden, meldt de gemeente.

Verouderd en onveilig

Het pand waar de arbeidsmigranten zaten, oogde volgens de gemeente zwaar verouderd, vervuild, verwaarloosd en onveilig. Stapelbedden komen soms tegen het dak aan, er lijkt geen goede ventilatie te zijn, voor sommige ramen zit tralies.

Kookplaten met gasflessen en gasbranders staan dicht bij ruimten waar vier tot zes mensen slapen, vluchtroutes ontbreken of zijn gebarricadeerd, brandmelders zijn niet goed en er zijn geen spullen om te blussen als er brand zou uitbreken. Een deugdelijk nachtregister ontbrak. Het echtpaar dat eigenaar is van het complex had wel een klapper met kopieën van identiteitsbewijzen.

Geen arrestaties

Op 20 mei vond ook al een inspectie plaats in het gebouw. Toen waren er maar enkele arbeidsmigranten. Van alle aangetroffen bedden bleken er 58 beslapen te zijn. Volgens de Limburgse politie zijn er in deze zaak geen arrestaties verricht. ,,Het onderzoek en de woordvoering ligt bij de gemeente, niet bij ons”, klinkt het.

De gemeente bevestigt dat niemand is aangehouden. ,,We weten niet waar de migranten nu zijn“, erkent de burgemeester. ,,Of dat we hiermee het probleem verplaatsen? Dat zou goed kunnen, maar deze situatie was echt onacceptabel. Hier moest zo snel mogelijk een einde aan komen, anders was het misschien wel fataal afgelopen. Ik kon niet anders, en ik wilde ook niet anders.”

Arbeidsmigranten in Nederland

Volgens de meest recente cijfers (uit 2018) zijn er zo’n 500.000 arbeidsmigranten uit EU-landen werkzaam in Nederland. Ongeveer een kwart van die groep staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Van de rest is wel bekend dat ze in ons land zijn, maar niet waar zij wonen.

