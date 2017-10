'Opafiguur' (75) verdacht van jarenlange misbruik kinderen

V. zou het autistische meisje meerdere malen verkracht hebben en bedreigde haar met de dood. De man wordt ook verdacht van het eenmalig misbruiken van een ander meisje. In beide gevallen gaat het om bekenden van V., bevestigt het Openbaar Ministerie. Er liggen inmiddels twee aangiftes die momenteel verder worden onderzocht. Nader onderzoek moet volgens een OM-woordvoerster uitwijzen of er mogelijk sprake is van nog meer slachtoffers.



De man werd afgelopen dinsdag opgepakt op camping de Somerense Vennen. Woordvoerster van de camping Magda Schoonmakers is ontdaan door het nieuws. ,,De man had een paar jaar een vaste plaats op de camping en er was niks geks aan hem te merken. Het heeft een grote impact op ons gemaakt.''



In verband met de herfstvakantie wordt het steeds drukker op de camping, maar de woordvoerster is bang dat de bezoekers veel vragen hebben. ,,Tot nu toe hebben geen gasten afgezegd. De laatste paar jaar zijn we bezig geweest met een verbouwing maar ik ben bang dat de naam van onze camping hierdoor aangetast is."