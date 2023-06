Opbrengst zonnepanelen in zonnigste juni ooit breekt record

Wie zonnepanelen heeft, had in juni een topopbrengst. In de eerste zomermaand werd 35 procent van alle elektriciteit in Nederland geleverd door de zon.

Juni 2023 is een uitzonderlijke maand, becijferde Weerplaza. Zonnig (327 uren zon terwijl 214 normaal is), warm (met 19,6 graden Celsius de warmste sinds de eerste metingen) en droog (sinds 1962 was het niet zo droog).

Het zomerse weer leidde tot een record aan zonnestroom. ,,Zonnepanelen hebben in juni 35 procent van de totale elektriciteitsvraag in Nederland geproduceerd, 3 terraWattuur. Dat is bijna een derde meer dan een jaar eerder. Per paneel is er zo’n 5 procent meer opgewekt en er zijn 25 procent meer zonnepanelen geïnstalleerd dan vorig jaar", zegt lector energietransitie Martien Visser.

Wie zonnepanelen heeft, kan nog altijd profiteren van de salderingsregeling, de stroom die aan het net wordt geleverd mag weggestreept worden tegen de stroom die op donkere dagen wordt verbruikt. De rekening daarvoor komt uiteindelijk bij mensen die geen zonnepanelen hebben, zij moeten altijd stroom kopen. ,,Mensen die in een flatgebouw wonen, kúnnen geen zonnepanelen aanleggen. De salderingsregeling is heel goed geweest om zonnestroom te stimuleren, maar ook sneu voor mensen die geen geschikt dak hebben. Het voelt oneerlijk.’’

Als de Eerste Kamer instemt wordt die salderingsmogelijkheid vanaf 2025 in zeven jaar afgebouwd naar nul. Dat moet mensen prikkelen om de zonnestroom zoveel mogelijk te gebruiken op de momenten dat die wordt opgewekt. De droger, vaatwasser en wasmachine aanzetten en vooral de elektrische auto laden als de zon schijnt. Zonnepanelen moeten wel lucratief blijven, door energiebedrijven te verplichten een ‘redelijke terugleververgoeding’ te betalen. Het kabinet wil dat de terugverdientijd van zonnepanelen rond de zeven jaar uitkomt.

Volgens energiebedrijf Zonneplan was er in juni zoveel zon dat mensen met een dynamisch energiecontract in 21 uur gratis stroom hadden of zelfs een kleine vergoeding kregen. ,,De vraag naar stroom nam in juni met 10 procent toe ten opzichte van mei, vermoedelijk vooral door de vele airco’s vanwege het warme weer, wat het verschil in zonnestroom overdag deels weer opheft,’’ zegt Frank Breukelman van het bedrijf.

