‘Opeens had hij het’: Zeger (32) werd priester

Elke avond tegen half negen stroomt Santa Maria in Trastevere, de oudste Mariakerk in Rome, vol mensen. Deels Romeinen, deels toeristen. Vanwege het prachtige gebouw met zijn eeuwenoude mozaïeken en vanwege het typisch Italiaanse pleintje waaraan de kerk staat, is het bezoek aan een mis in Santa Maria opgenomen in veel Romereizen. Het evangelie, de korte preek maar vooral het koor tijdens de vesperviering, het avondgebed waarin God wordt gedankt, zorgt dagelijks voor volle banken.