Openbaar Ministerie komt met strafeis in moordzaak Milica van Doorn

Havo-scholiere Milica van Doorn werd ruim 26 jaar geleden met messteken om het leven gebracht in haar woonplaats Zaandam. Ze was die avond naar een verjaardag geweest, maar miste de laatste bus naar huis. Haar lichaam werd gevonden in de vijver van de Sint Jozefkerk in Zaandam, niet ver bij de bushalte vandaan.

Pas vorig jaar leidde een DNA-verwantschapsonderzoek de politie naar A. omdat een familielid van hem DNA had afgestaan. A. zelf ontkent iets met de dood van Milica te maken te hebben. Hij zegt dat hij een relatie had met de jonge vrouw en dat er daarom DNA van hem is aangetroffen op haar lichaam. Tegenover de politie verklaarde hij na zijn arrestatie dat hij in de bewuste nacht een meisje was tegengekomen dat ‘klootzak’ tegen hem zou hebben geroepen. Ook zei hij tegen de politie dat er een geest in hem was gevaren.