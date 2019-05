Openbaar Ministerie vervolgt vader ontvoerde meisje Insiya

Insiya is na de ontvoering door haar vader, Shehzad H., meegenomen naar India, waar beiden nog steeds verblijven. Vorig jaar oktober hield de rechtbank in Amsterdam het proces tegen de zes verdachten aan om nog een ultieme poging te ondernemen H. te horen als getuige. Dat is niet gelukt. De advocaten van de verdachten willen dat het nogmaals wordt geprobeerd, omdat de zaak niet kan worden afgedaan zonder een verklaring van H., de vermoedelijke organisator van de ontvoering.

Dagvaarden

Het OM wil dat de zaak wordt afgedaan. Als de rechtbank uitspraak heeft gedaan in de zaak tegen de zes verdachten , wil het OM H. dagvaarden. Hij zal in dat geval bij verstek worden berecht; dat hij naar Nederland zou komen, is uitgesloten.

Insiya werd op 29 september 2016 met geweld uit het huis van haar oma in Amsterdam weggehaald en vervolgens aan haar vader overgedragen. Het meisje is inmiddels een speelbal geworden van juridische procedures in Nederland en India. Volgens de Indiase advocaten van de vader heeft de rechtbank in India in hoger beroep besloten dat het meisje in India moet blijven. Justitie in India zou niet de vader, maar de moeder zien als ontvoerder van de kleuter.