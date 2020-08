Openen van middelbare scholen Russische roulette? ‘Verplicht meter afstand’

Middelbare scholieren zouden verplicht een meter afstand moeten houden van elkaar. Dat stelt Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde en lid van het Outbreak Management Team (OMT). ,,Inmiddels weten we dat zeker oudere tieners het coronavirus wel degelijk verspreiden. Het allerlaatste wat we willen is dat scholen weer moeten sluiten.’’

Onder kinderartsen groeit het onbehagen over de bijna 1 miljoen leerlingen van middelbare scholen die vanaf deze week terugkeren in de klaslokalen. Het kabinet besloot in juni dat de scholen na de zomervakantie weer open mogen zonder aanvullende coronamaatregelen. Sindsdien is het bewijs dat ook oudere kinderen het coronavirus verspreiden echter toegenomen, verklaart Illy. ,,Kinderen op de basisschool en kinderopvang spelen nauwelijks een rol, maar voor kinderen in de middelbare schoolleeftijd ligt dat echt anders.’’

Illy adviseert om op middelbare scholen 1 meter afstand verplicht te stellen. ,,Die afstand is praktisch werkbaar in klassen. Zeker als leerlingen een vaste buddy krijgen voor wie die afstand niet geldt, zoals je ook in de horeca samen met een bekende aan een tafeltje mag zitten.” Op plaatsen waar leerlingen geen afstand kunnen houden, zoals in de gangen en kantine, kunnen mondkapjes volgens hem een oplossing zijn.

Tekst gaat verder onder de grafiek....

Besmettingen

De kinderartsen zijn niet zozeer bang dat jongeren zelf ziek worden, maar wel dat zij ouders, grootouders en leerkrachten besmetten. ,,Nu het aantal besmettingen weer toeneemt, moeten we op tijd maatregelen nemen om te voorkomen dat jongeren de schuld krijgen van nieuwe uitbraken. Het allerlaatste wat we willen is dat scholen onder maatschappelijke druk weer moeten sluiten. Middelbare scholieren zitten al bijna een half jaar thuis. Voor hen is dit echt een verschrikkelijke situatie. Medisch gezien hebben ze nauwelijks last van het virus, maar sociaal worden zij verreweg het hardst getroffen.’’

De VO-raad laat weten het OMT-advies af te wachten. Eerder drong de koepel van middelbare scholen er bij het OMT op aan om snel met een advies te komen over ventilatie, nadat deskundigen in deze krant hun zorgen uitten over verspreiding van het virus via aerosolen (kleine druppeltjes). Het RIVM zegt niet op nieuwe maatregelen vooruit te willen lopen voordat het OMT daar een officieel advies over heeft uitgebracht. Het is nog niet bekend wanneer het onderwerp op de agenda staat van het adviesorgaan van het kabinet.

Is het heropenen van de middelbare scholen geen Russische roulette? Wat zijn de regels? En hoe vinden de leraren het? Lees onder de video’s zes vragen en antwoorden over deze kwestie.