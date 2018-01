Opgeluchte reacties na vertrek Eurlings: 'Houdoe Camiel!'

Columnist en sportverslaggever Thijs Zonneveld, die zich meerdere malen openbaar uitsprak over het door hem gewenste vertrek van Eurlings, reageert simpel: 'Houdoe Camiel!'

Ook Erben Wennemars is tevreden. ,,Dit kon niet anders. Maar het is wel véél te laat. De schade is alleen maar groter geworden. Het is dom en slecht dat er zo veel tijd overheen is gegaan. Je hebt als IOC-lid een voorbeeldfunctie." Wennemars ziet graag iemand met een écht hart voor de sport op een dergelijke functie. ,,Iemand die er tijd en energie in wil stoppen. En die er niet zit voor zichzelf."

Oud-olympiër Jacques Brinkman is ook tevreden met het besluit en heeft de opvolger van Eurlings al in gedachten. Zijn voorkeur ligt bij Esther Vergeer of Carole Thate. Het terugtreden van Eurlings was volgens veel Nederlanders onvermijdelijk. De oud KLM-topman was veel steun en vertrouwen kwijt.

De reactie vanuit sportkoepel NOC*NSF is minder opgelucht. Voorzitter André Bolhuis reageerde vandaag vanaf zijn vakantieadres dat hij 'het heel erg jammer vindt voor meneer Eurlings'. Bolhuis betreurt dan ook zijn vertrek. ,,De samenwerking was altijd goed.'' Veel Nederlands zijn op sociale media op hun beurt weer teleurgesteld in de reactie van Bolhuis. ,,Dus iemand in elkaar slaan is geen probleem?", klinkt het onder meer.

Verstandig

Voormalig olympisch goud-winnaar Ellen van Langen vindt dat Eurlings er goed aan doet terug te treden als lid van het IOC. ,,Het is een verstandig besluit. Dit is in het belang van de sport in Nederland'', aldus het erelid van de Atletiekunie.

Van Langen, die bij de Spelen van 1992 in Barcelona goud won op de 800 meter, zei twee dagen eerder in haar column in De Telegraaf al dat ze het tijd vond dat Eurlings de eer aan zichzelf zou houden. ,,IOC-lid Camiel Eurlings was in ieder geval druk met een soort van spijt betuigen op een manier die, naast de mishandeling zelf, extra ontluisterend was. Op een kruiperige manier excuses maken in een poging toch op het pluche van het IOC te kunnen blijven zitten'', schreef ze.