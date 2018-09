Opgestapt raadslid beschuldigt Alexander Pechtold van machtsmisbruik

28 Eritreeërs opgepakt op industrie­ter­rein Moerdijk

14:12 Op industrieterrein Moerdijk in de buurt van Breda zijn vandaag in totaal 28 Eritreeërs staande gehouden. In de ochtend werden zeven personen aangetroffen. Zij zijn meegenomen naar het politiebureau. Een politiehelikopter vond daarna nog eens 21 vreemdelingen. De zoekactie is inmiddels gestaakt.