Opgraven van vliegtuigwrakken uit de oorlog start vandaag in Limburg

Het vliegtuigwrak waar vanaf vandaag naar gezocht wordt bevindt zich in de Limburgse gemeente Echt-Susteren. Daar stortte in september 1942 een Engelse bommenwerper, de Short Stirling W7630 MG-M, neer in een weiland van een abdij in de buurt van het kleine stadje Echt. In deze grond wordt gezocht naar het stoffelijk overschot van een viertal vermiste bemanningsleden en naar drie bommen, die vermoedelijk nog aanwezig zijn in het weiland waar het neergeschoten vliegtuig crashte.

Met deze opgraving start een nationaal bergingsplan dat vermoedelijk lange tijd zal duren. In de Tweede Wereldoorlog crashten namelijk meer dan 5500 vliegtuigen in Nederland, waarvan er ongeveer 400 nog stoffelijke overschotten bevatten. Dat concludeerde de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 (SGLO) na onderzoek naar vliegtuigwrakken. Alle wrakken bergen is vrijwel onmogelijk. In sommige gevallen is berging erg moeilijk – als er bijvoorbeeld een hele woonwijk overheen is gebouwd of een bommenwerper bij de crash is geëxplodeerd. Uit een lijst van de SGLO blijkt dat ze dertig tot vijftig kansrijke bergingen, opgravingen waarbij er kans is op het daadwerkelijk vinden van stoffelijke resten, op het oog hebben.

Laatste eer

Voor veel betrokkenen is de start van de berging het begin van een belangrijke periode. ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf, die samen met het CDA het initiatief nam voor het Nationaal Bergingsprogramma, noemde het opgraven van de vliegtuigwrakken eerder zelfs al een ‘erezaak’. ,,Deze piloten zijn gesneuveld voor onze vrijheid. We hebben de kans om ze te identificeren, te herbegraven en hen zo de laatste eer te bewijzen.”

Quote Deze piloten zijn gesneuveld voor onze vrijheid. We hebben de kans om ze te identifice­ren, te herbegra­ven en hen zo de laatste eer te bewijzen Stieneke van der Graaf, ChristenUnie-Kamerlid

Ook voor Rebecca Dutton uit Stratford-upon-Avon is dit heugelijk nieuws. Zij verloor haar oom, sergeant Maurice S. Pepper, tijdens de fatale vliegtuigcrash in Echt. Hoewel de sergeant officieel vermist is, was het voor Dutton al een paar jaar duidelijk dat zijn stoffelijke resten in de grond bij het Limburgse Echt lagen. Ze probeerde via de gemeente en de landeigenaar al eerder een berging te forceren, maar dat mislukte. Met de start van de berging wordt de kans op vervulling van haar wens om Pepper te herbegraven in Engeland een stuk groter. ,,Een veld is géén laatste rustplaats. Ik wil een echt graf voor mijn oom. Dat is het enige wat ik nog voor hem kan doen.”