Opiniemaker Anne Fleur Dekker (25) depressief opgenomen in psychiatrisch ziekenhuis

Volgens Dekker mankeert er iets aan haar hersenen, maar is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. Mogelijk hebben de medicijnen die ze de afgelopen maanden heeft geslikt het ‘veel en veel erger gemaakt’.



Tot de psychiaters en neurologen erachter komen wat er aan de hand is en tot er een eventueel medicijn voorhanden is, blijft Dekker in de kliniek wonen. ‘Dat is doodeng want elk medicijn moet ‘getest’ worden. Dit is een heftig proces’.