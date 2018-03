'Opkomst dna-onderzoek in moordzaak Nicky Verstappen valt toch tegen'

Nicky Verstappen uit het Limburgse dorpje Heibloem werd in 1998 vermoord toen hij op kamp was. Hij was 11 jaar. De moord op het jongetje is nooit opgelost. De politie begin 24 februari met een groot dna-verwantschapsonderzoek om alsnog via familie (of direct) de dader te vinden. 21.500 mensen uit de omgeving van Heibloem maar soms ook ver daarbuiten, kregen een uitnodiging. Het laten afnemen van dna kan nog tot en met 18 maart.