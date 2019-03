Opkomst verkiezingen iets hoger dan vier jaar geleden

Al 25 Nederland­se jihadisten in Koerdische kampen of cel

18:37 Het aantal Nederlandse Syriëgangers dat zich overgeeft aan Koerdische strijdkrachten loopt snel op. Volgens inlichtingendienst AIVD zitten er inmiddels 25 Nederlandse jihadisten in detentiekampen (de vrouwen) of een cel (de mannen) in Noord-Syrië.