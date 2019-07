Oplichtster verhuurt dezelfde woning 20 keer: ‘Geld zien we nooit meer terug’

5 jaar na MH17 ‘Ik wenste bemanning veilige vlucht en sloot deur MH17’

3:13 Uit de ramp met vlucht MH17 is een warme vriendschap tussen Asmaa Aljuned (33) en Wilfred Kreuger (45) ontstaan. Zij verloor haar man, die copiloot was, hij was degene die kort voor vertrek nog afscheid van hem nam in de cockpit.